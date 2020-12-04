В России задержали блогера Стаса Решетникова, который провел прямую трансляцию в социальной сети, когда возле него лежала мертвая подруга. Он известен как Reeflay.

Правоохранители обвинили Решетникова в умышленном причинении вреда здоровью 27-летней Валентины Григорьевой. Об этом сообщает BBC.

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Сейчас официальную причину смерти девушки еще не установили. Однако по данным некоторых экспертов, у потерпевшей обнаружили черепно-мозговую травму, а также значительное количество синяков.

Что вызвало инцидент

Во время прямой трансляции между девушкой и блогером, вероятно, возник конфликт. Ранее сообщали, что из-за этого он якобы выгнал подругу на мороз. По словам соседки пары, она даже лежала на улице.

Из-за инцидента в квартиру блогера вызвали полицию и скорую помощь. По предварительным данным, девушка была беременной, но правоохранители это отрицали.

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В то же время блогер заявлял, что девушка злоупотребила спиртным, поэтому это могло стать причиной ее гибели.

Подробнее об инциденте с блогером Reeflay – читайте по ссылке.