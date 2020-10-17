После того, как Евросоюз ввел санкции России из-за оппозиционера Алексея Навального, их отношения значительно ухудшились. Поэтому теперь они находятся на "самой низкой позиции".

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщили в ТАСС. Чижов отметил, что ожидает осложнения рабочих моментов.

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Но добавил, что они готовы к восстановлению отношений, несмотря на санкции. Хотя недавно в России заявляли об обратном.

Мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к улучшению российско-европейских отношений,

– подчеркнул Чижов.

"Односторонние незаконные меры"

По словам Чижова, обоснование этих санкций "с политической и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемо". Россия расценивает их как "односторонние незаконные меры".

Обратите внимание! Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров недавно пообещал ответить зеркально на санкции Европейского Союза. Все из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

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