В России заявили об ухудшении отношений с ЕС из-за санкций в отношении Навального
После того, как Евросоюз ввел санкции России из-за оппозиционера Алексея Навального, их отношения значительно ухудшились. Поэтому теперь они находятся на "самой низкой позиции".
Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщили в ТАСС. Чижов отметил, что ожидает осложнения рабочих моментов.
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Но добавил, что они готовы к восстановлению отношений, несмотря на санкции. Хотя недавно в России заявляли об обратном.
Мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к улучшению российско-европейских отношений,
– подчеркнул Чижов.
"Односторонние незаконные меры"
По словам Чижова, обоснование этих санкций "с политической и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемо". Россия расценивает их как "односторонние незаконные меры".
Отравление Навального: последнее
- Навальный считает, что приказ отравить его дал Владимир Путин.
- В то же время президент отрицает, что оппозиционера отравили "Новичком". Путин также выразил мнение, что Навальный мог сам себя отравить.
- Международное сообщество раскритиковало такие слова главы РФ. Все, что известно об отравлении Навального, читайте по ссылке.