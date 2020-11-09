В России судьи Конституционного суда теперь не могут публиковать особые мнения. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, сообщает "Радио Свобода".

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Что меняет закон

Ранее судьи могли не соглашаться с коллегами в решении, даже если за него проголосовало большинство. Судьи имели возможность высказаться в "Вестнике Конституционного суда". Несмотря на то, что отдельные мысли не имели юридической силы, они могли влиять на дальнейшее развитие дел.

Теперь судьи не имеют такого права.

К слову, в соответствии с законом разглашать содержание слушаний и результаты голосования теперь в России тоже нельзя.

Зачем приняли такой закон

Авторы законопроекта утверждают, что якобы публичная критика решений Конституционного суда направлена на подрыв авторитета судебной власти. Кроме этого, в России считают, что идеологические дискуссии в суде неуместны.

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