В России запретили судьям КС публиковать особые мнения
В России судьи Конституционного суда теперь не могут публиковать особые мнения. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, сообщает "Радио Свобода".
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Что меняет закон
Ранее судьи могли не соглашаться с коллегами в решении, даже если за него проголосовало большинство. Судьи имели возможность высказаться в "Вестнике Конституционного суда". Несмотря на то, что отдельные мысли не имели юридической силы, они могли влиять на дальнейшее развитие дел.
Теперь судьи не имеют такого права.
К слову, в соответствии с законом разглашать содержание слушаний и результаты голосования теперь в России тоже нельзя.
Зачем приняли такой закон
Авторы законопроекта утверждают, что якобы публичная критика решений Конституционного суда направлена на подрыв авторитета судебной власти. Кроме этого, в России считают, что идеологические дискуссии в суде неуместны.
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Что такое особое мнение судьи?
Таким термином в юриспруденции определяют мнение судьи, несогласного с решением суда. Преимущественно такие мысли излагают в письменной форме.
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