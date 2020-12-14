В России жестоко убили бывшего боевика с ОРДО
Российского боевика, который воевал на Донбассе против украинцев в 2014 – 2015 годах, нашли мертвым в его квартире в Санкт-Петербурге. Местные СМИ, что интересно, прежде всего поспешили заверить, что украинские спецслужбы к этому не причастны.
В квартиру в городе Мурино Ленинградской области России полицейские приехали по вызову соседей – те жаловались на странный шум. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash на Мойке".
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В квартире же обнаружили тело 37-летнего мужчины – в неестественной позе, с перемотанными шнуром от роутера ногами и дыркой в голове. В комнатах, как свидетельствуют фото, все перевернуто, будто что-то искали.
Местное издание "Дневник Санкт-Петербурга" пишет, что криминалисты зафиксировали на теле убитого многочисленные колото-резаные и рубленые раны.
Убитый, как сообщили в российском РБК – это бывший пророссийский боевик из террористической группировки "ДНР" по имени Андрей Чекин. Он воевал против ВСУ в составе "первой разведывательной роты" в 2014 – 2015 годах.
Чекин есть в базе сайта "Миротворец". Известно, что он родился в городе Бийск в Алтайском крае 12 мая 1983. В своих соцсетях неоднократно хвастался фотографиями из Донецкой области, где позирует с оружием и другими наемниками.
В частности, 16 ноября 2014 он опубликовал фотографию зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" с пометкой "ДНР".
Чекин хвастался участием в войне на Донбассе, его убили в России / Фото из соцсетей
Интересно, что в сообществе "добровольцев" Санкт-Петербурга поспешили прокомментировать инцидент:
- Мол, "в этой драматической истории нет шпионских страстей", хотя "наверное, украинские медиа будут приписывать убийство Чекина своим спецслужбам".
На самом деле, конечно, ни одно украинское медиа никаким спецслужбам это убийство не приписывало.
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