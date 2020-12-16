Россия уже активно угрожает химическим оружием всему миру. Речь идет не только о ”Новичке", хотя он был при отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, семьи Скрипалей в Британии. Есть и другие химические вещества. В частности, полоний, которым отравили бывшего российского агента Александра Литвиненко.

Это химическое вещество разработали в том же самом научно-исследовательском институте НИИ-2 ФСБ. Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Доброхотов – главный редактор издания The Insider, которое вместе с Bellingcat, CNN и Der Spiegel и провели расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

Обратите внимание Убийство Александра Литвиненко: почему бывший агент России просил фото перед смертью

По его словам, есть еще другие отравления различными химическими веществами. В частности, то, что произошло с президентом Украины Виктором Ющенко.

Россия уже активно угрожает химическим оружием всему миру. Есть другие случаи отравления, в отношении которых мы можем лишь догадываться, что они были совершены кем-то из спецслужб. Но это еще не доказано,

– отметил шеф-редактор The Insider.

В частности, он вспомнил громкий скандал, когда 2 руководителя Антидопингового агентства РУСАДА умерли один за другим якобы из-за сердечного приступа. Это были мужчины среднего возраста без каких-то проблем со здоровьем. И они умерли сразу после побега Григория Родченкова (бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории – 24 канал).

"На самом деле этот ряд отравлений значительно больше, чем то, что мы уже успели расследовать. Нам еще многое предстоит узнать", – подчеркнул он.

Что известно о смерти двух высокопоставленных чиновников РУСАДА?

В феврале 2016 года скончался экс-глава Исполнительного совета антидопингового агентства РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор Никита Камаев. Официальной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.



Отметим, что чиновники ушли в отставку после громкого допингового скандала. В ноябре 2015 года РУСАДА обвинили в систематическом сокрытии употребления допинга российскими спортсменами.

О причастности Путина к отравлению Навального

Роман Доброхотов считает, что есть 2 варианта по отравлению российского оппозиционера.

►Или, как предполагают журналисты-расследователи, эту операцию сначала приказал провести и контролировал Путин.

►Или сложилась странная ситуация, что целое подразделение ФСБ в течение 4 лет занималось разработкой программы по отравлению Навального. Ведь уже было совершено несколько попыток. Президент России этого совсем не знал.

То есть у нас есть целое подразделение убийц из ФСБ, которые могут независимо от Путина решать, кому жить, и убивать крупнейших оппозиционеров. Но это еще хуже. Тогда оказывается, что у нас не Путин контролирует ситуацию, а какие-то непонятные палачи из ФСБ, над которыми никто не осуществляет контроль,

– пояснил он.

Шеф-редактор The Insider считает, что оба варианта сейчас для Кремля – ужасны. Поэтому он не представляет, как Путин 17 декабря будет оправдываться в этой ситуации во время пресконференции.

Больше новостей об отравлении Алексея Навального – читайте по ссылке.