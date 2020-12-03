Будто бы обличительная аналитика, конспирологические теории, пропагандистские новости и комментарии – Россия продолжает активную кампанию дезинформации против НАТО. Приписывает Альянсу враждебные действия, обвиняет в подрыве мировой безопасности, а еще – в использовании не слишком качественного вооружения. В то же время с помощью пропаганды пытается продвигать собственную армию.

Такие действия ставят совей целью не только посеять страх, но и способствовать распространению негативных стереотипов о НАТО. Самые распространенные вымыслы о Альянсе и как противостоять этим мифам – читайте в программе "Фактор Безопасности" на 24 канале.

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Фейки Кремля о норвежском истребителе F-35

Особенности F-35

Элита военной авиации – норвежский истребитель F-35 в небе над Исландией. Он сверхманевренный, невидимый для противника и многофункциональный. Он взлетает в небо словно молния и развивает сверхзвуковую скорость.



Истрибитель F-35 / Фото RG

Исландия не имеет собственной военной авиации, поэтому помощь оказывают союзники по НАТО.

F-35 – самый масштабный и успешный проект в истории американской компании Lockheed Martin. В небе этот самолет с 2006 года. И за время своего существования успел стать символом авиационной мощи. Истребитель 5 поколения – универсален. Может стоять на вооружении военно-воздушных сил, флота и корпуса морской пехоты любой страны. Способен садиться и взлетать вертикально и катапультироваться. А еще оснащен технологией "Стелс", что позволяет ему избегать радаров.

Выпускать F-35 США планируют до 2070 года. И общие затраты на производство этих истребителей оценивается в почти 1,5 триллиона долларов. Но несмотря на это за "молниями" страны выстраиваются в очереди. Союзники и партнеры НАТО убеждены: этот истребитель уникален.

Как Россия хочет отвлечь внимание от собственных поражений

Вот только поставить под сомнение мощь самолета пытается Россия. Слабые технические характеристики, стоимость, как у золота, а еще бесконечные проблемы с оборудованием и автоматикой – пропагандисты Кремля распространяют фейки, чтобы посеять неуверенность в вооружении НАТО. А смаи конечно же, предлагают использовать самолеты отечественного производителя.

Фейками о неисправности вооружения Североатлантического альянса Москва пытается отвлечь внимание от собственных просчетов.

В Тверской области разбился истребитель Су-30 стоимостью в 50 миллионов долларов. Причина крушения – случайное поражение самолета своим коллегой.

Российский Су-30 / Фото "РИА Новости"

Дискредитация флота НАТО

Российские пропагандисты пытаются дискредитировать и флот Альянса. Хотя союзники постоянно усиливают обороноспособность своих военно-морских сил. Только Соединенные Штаты имеют на вооружении несколько сотен боевых кораблей. В частности:

10 авианосцев,

9 десантных кораблей,

22 крейсера,

17 фрегатов,

72 подводные лодки.

А в Королевском британском флоте:

3 больших десантных корабля,

19 фрегатов и эсминцев,

7 подводных лодок с крылатыми ракетами,

4 атомные субмарины.

Вскоре силы Королевства пополнят еще 2 авианосца. И хотя Россия убеждает в могуществе собственного флота, сейчас он отстает от военно-морских сил Альянса.

Важно Новая стратегия НАТО: как Альянс реагирует на угрозу безопасности мира в условиях пандемии

Спустя более 70 лет с момента своего основания Североатлантический альянс продолжает адаптироваться к новым вызовам, одновременно разрушая все больше стереотипов. И доказывает: союзники, по-прежнему готовы объединять усилия в случае необходимости для безопасности в мире.