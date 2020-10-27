Совместная охрана границ: Россия и Беларусь утвердили план сотрудничества на 2021 год
Состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Военные этих стран утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год.
В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства. Об этом сообщили на сайте "БелТА".
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Основная цель заседания
Основной целью заседания было организовать практическую работу по созданию и укреплению необходимого общего военного потенциала стран. Это сделают, чтобы противодействовать вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.
Каковы итоги
На заседании подвели ряд итогов:
- обсудили деятельность оборонных ведомств за 2019 год;
- запланировали мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства;
- рассмотрели результаты совместной работы Генеральных штабов по планированию применения региональной группировки войск Беларуси и России в соответствии с изменениями военно-политических обстоятельств;
- прогнозировали развитие сотрудничества государств до 2025 года.
Подписание документов
Стороны подписали ряд документов, которые направлены на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.
В частности, подписали постановления:
► о проведении совместных специальных учений;
► о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны государств.