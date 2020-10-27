Состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Военные этих стран утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год.

В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства. Об этом сообщили на сайте "БелТА".

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Основная цель заседания

Основной целью заседания было организовать практическую работу по созданию и укреплению необходимого общего военного потенциала стран. Это сделают, чтобы противодействовать вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства.

Каковы итоги

На заседании подвели ряд итогов:

обсудили деятельность оборонных ведомств за 2019 год;

запланировали мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства;

рассмотрели результаты совместной работы Генеральных штабов по планированию применения региональной группировки войск Беларуси и России в соответствии с изменениями военно-политических обстоятельств;

прогнозировали развитие сотрудничества государств до 2025 года.

Отметим. Союзное государство – конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организованным единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Подписание документов

Стороны подписали ряд документов, которые направлены на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

В частности, подписали постановления:

► о проведении совместных специальных учений;

► о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны государств.