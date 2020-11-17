Россия блокирует открытие КПВВ на Донбассе: США сделали заявление
Посольство США в Украине призвало Россию разблокировать пропуск населения через линию разграничения на Донбассе. Соединенные штаты требуют открытия всех контрольных пунктов въезда – выезда.
Диппредставительство настаивает, чтобы Россия и подконтрольные ей боевики перестали создавать препятствия на пути к миру на Донбассе. Об этом говорится в официальном заявлении американского посольства в твиттере.
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Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда – выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства,
– говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что Россия и ее приспешники должны перестать создавать преграды на пути к миру, подставляя под удар мирных жителей.
Работа КПВВ на Донбассе: основное
- Украинская сторона 10 ноября открыла 7 контрольных пунктов на линии разграничения, они ежедневно работают с 8.00 до 16.00.
- Россия уже неделю блокирует работу КПВВ. Людей возвращают на подконтрольную Украине территорию.
- Представитель МИД России Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
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