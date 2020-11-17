Посольство США в Украине призвало Россию разблокировать пропуск населения через линию разграничения на Донбассе. Соединенные штаты требуют открытия всех контрольных пунктов въезда – выезда.

Диппредставительство настаивает, чтобы Россия и подконтрольные ей боевики перестали создавать препятствия на пути к миру на Донбассе. Об этом говорится в официальном заявлении американского посольства в твиттере.

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Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда – выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства,

– говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что Россия и ее приспешники должны перестать создавать преграды на пути к миру, подставляя под удар мирных жителей.

Обратите внимание! 16 ноября разблокировать работу КПВВ на Донбассе Россию призвало посольство Великобритании в Украине. Великобритания разочарована, что недавно открытые КПВВ в Счастье и Золотом не функционируют. Немедленного разблокирования работы КПВВ требовали в министерствах иностранных дел Германии и Франции.

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