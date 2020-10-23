Работу Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе не удается проводить эффективно уже в течение трех месяцев. А все потому, что россияне мешают рассмотрению вопросов повестки дня заседаний.

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Это произошло 22 октября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, как сообщил Укринформ .

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В течение нескольких недель Россия блокирует работу ТКГ и требует от Украины выполнения минских договоренностей, сама же их не выполняя: "Мы еженедельно слушаем в этом зале заявления, в которых российская сторона пытается обвинить Украину".

Однако на самом деле именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя любому обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня,

– заявил Цымбалюк.

То есть Россия не выполняет то, что "нормандская четверка" согласовала в Париже в 2019 году. И это все на фоне того, что наблюдатели ОБСЕ фиксируют нарушения со стороны боевиков договоренностей об отводе вооружений.

"За две недели СММ сообщила о 95 единицах вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, 89 из которых – в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины", – уточнил дипломат.

В итоге Цымбалюк посоветовал России "направить свой огромный пыл на выполнение собственных обязательств".

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