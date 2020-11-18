Россия вводит новое наказание за отчуждение своих территорий. За совершение такого преступления нарушителю грозит до 10 лет за решеткой.

Российские депутаты приняли соответствующий законопроект 18 ноября, об этом сообщили на сайте Государственной думы России.

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Документ вводит в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает уголовную ответственность за отчуждение территорий или другие действия, которые угрожают территориальной целостности.

Справка. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут рассматривать областные суды.

Заметим, что 11 августа в России вступили в силу поправки, согласно которым призывы к отчуждению территорий страны отнесли к экстремистской деятельности.

Такой публичный призыв, если он прозвучал впервые, карается административной ответственностью и немалым штрафом. Если же он повторится, нарушителю грозит до 4 лет лишения свободы.

"Обнуление" для Путина

Накануне в Думу также внесли законопроект, предусматривающий "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Если его примут, он сможет возглавлять Россию до 2036 года.