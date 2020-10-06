По словам Владимира Зеленского, Украина ожидает, что главным на повестке дня саммита с Евросоюзом будет вопрос российских санкций. Заинтересован ли ЕС в этом – читайте далее.

Россия дает все больше поводов вводить против нее дополнительные санкции, об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичус.

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Он припомнил, в частности, попытку отравить российского политика Алексея Навального. "Это все же скандал – применение боевых реагентов против оппозиционера. Это немыслимо. И все это происходит в РФ", – отметил евродепутат.

Позиция ЕС относительно оккупационных действий России против Украины является четкой, ее даже не нужно обсуждать. Ведь Евросоюз был на стороне Украины, есть и будет оставаться,

– заверил Ауштрявичус.

"Надо думать, как мы сможем больше помочь Украине. Мы партнеры и мы видим общую причину для осуждения Кремля, а также для действий, направленных против него. Ведь Кремль везде развивает конфликты и войны", – подчеркнул политик.

Справка. Из-за нарушения территориальной целостности Украины в ЕС ввели санкции против России еще в 2014 году. На такой шаг пошли и в США. Ограничительные меры против Москвы продолжают каждый год. Они направлены как против российских финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, так и против сферы использования товаров двойного назначения.

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