В США еще 3 ноября состоялись выборы президента, а СМИ менее чем за неделю назвали имя победителя – Джо Байдена. Впрочем, Россия до сих пор остается едва ли не единственным государством в мире, которое не поздравило ни одного из кандидатов с победой. Президент Владимир Путин убежден, что пока рано кого-либо поздравлять.

Чисто формально вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела, рассказал Владимир Путин в интервью проекту "Москва.Кремль.Путин", передает Интерфакс.

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Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела,

– пояснил лидер Кремля.

Он также заверил, что Россия хорошо относиться к обоим кандидатам – как к действующему президенту Дональду Трампу, так и к его основному оппоненту Джозефу Байдену. Поэтому не видит никаких проблем для себя.

"Мы будем работать с любым человеком, которому американский народ выразит доверие. Но выявить результат этого доверия должны или по политическиому обычаю, когда одна из сторон признает победу другой, или результаты выборов будут признаны легитимными", – рассказал Владимир Путин.

Он также привел пример выборов 2016 года, когда большинство голосов получала Хиллари Клинтон, и все начали ее поздравлять. И на деле победителем выборов вышел Дональд Трамп.

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