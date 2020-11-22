Россия до сих пор не поздравила Байдена с победой на выборах в США: Путин объяснил, почему
В США еще 3 ноября состоялись выборы президента, а СМИ менее чем за неделю назвали имя победителя – Джо Байдена. Впрочем, Россия до сих пор остается едва ли не единственным государством в мире, которое не поздравило ни одного из кандидатов с победой. Президент Владимир Путин убежден, что пока рано кого-либо поздравлять.
Чисто формально вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела, рассказал Владимир Путин в интервью проекту "Москва.Кремль.Путин", передает Интерфакс.
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Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела,
– пояснил лидер Кремля.
Он также заверил, что Россия хорошо относиться к обоим кандидатам – как к действующему президенту Дональду Трампу, так и к его основному оппоненту Джозефу Байдену. Поэтому не видит никаких проблем для себя.
"Мы будем работать с любым человеком, которому американский народ выразит доверие. Но выявить результат этого доверия должны или по политическиому обычаю, когда одна из сторон признает победу другой, или результаты выборов будут признаны легитимными", – рассказал Владимир Путин.
Он также привел пример выборов 2016 года, когда большинство голосов получала Хиллари Клинтон, и все начали ее поздравлять. И на деле победителем выборов вышел Дональд Трамп.
Выборы в США 2020: что известно
- Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Победу одержал выдвиженец от Демократической партии Джозеф Байден, за него насчитали 306 голосов выборщиков. Конкурентом был республиканец и действующий президент Дональд Трамп. У него есть только 232 голоса.
- Еще накануне выборов американцы готовились к протестам в случае, если бы выиграл Трамп. Люди выносили плакаты, поджигали машины, здания забили досками. На улице мобилизовали Нацгвардию.
- Однако массовых протестов так и не произошло. Однако люди праздновали победу Байдена просто на улицах страны. Определенное количество людей праздновали не так победу Байдена, как поражение Трампа.
- Зато Дональд Трамп не признает собственное поражение. Его штаб по очереди оспаривает результаты в различных штатах и требует пересчета голосов.
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