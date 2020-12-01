Россия должна прекратить манипуляции в отношении стран "нормандской четверки", – МИД
Россия должна признать свою ответственность за выполнение Минских соглашений. Также она должна прекратить ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии как посредников в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Это не первый за последнее время случай откровенно манипулятивных обвинений в адрес партнеров Украины, которые играют основную роль посредников в урегулировании конфликта на Донбассе. Это отметил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Укринформ.
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Попытка оправдать агрессию
По его словам, эмоциональные заявления российского внешнеполитического ведомства являются ничем иным, как очередной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику России в отношении Украины.
Российская сторона откровенно не желает осуществлять реальные шаги по урегулированию начатого ею международного вооруженного конфликта на украинской земле,
– отметил Николенко.
Россия блокирует Украину
Обвиняя Украину в невыполнении решений парижского саммита, российская сторона отказывается признавать, что уже на протяжении 4 месяцев блокирует рассмотрение вопросов в рамках ТКГ. Их определили лидеры нормандского формата в Общих согласованных выводах от 9 декабря 2019 года.
Спикер МИД добавил, что это не единственный пример блокирования российской стороной договоренностей и практических шагов:
- пока не удается финализировать план разминирования на 19 новых участках;
- согласовать разведение сил и средств на 4 дополнительных участках;
- перейти к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.
Кто возьмет ответственность
"Россия должна признать свою ответственность за выполнение минских договоренностей и мирное урегулирование конфликта и прекратить ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии в качестве посредников", – отметил Николенко.
Он также отметил, что Украина, при активной роли посредников и в дальнейшем будет прилагать все усилия для урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами и выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском формате и ТКГ.
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