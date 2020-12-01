Россия должна признать свою ответственность за выполнение Минских соглашений. Также она должна прекратить ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии как посредников в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Это не первый за последнее время случай откровенно манипулятивных обвинений в адрес партнеров Украины, которые играют основную роль посредников в урегулировании конфликта на Донбассе. Это отметил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Укринформ.

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Попытка оправдать агрессию

По его словам, эмоциональные заявления российского внешнеполитического ведомства являются ничем иным, как очередной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику России в отношении Украины.

Российская сторона откровенно не желает осуществлять реальные шаги по урегулированию начатого ею международного вооруженного конфликта на украинской земле,

– отметил Николенко.

Россия блокирует Украину

Обвиняя Украину в невыполнении решений парижского саммита, российская сторона отказывается признавать, что уже на протяжении 4 месяцев блокирует рассмотрение вопросов в рамках ТКГ. Их определили лидеры нормандского формата в Общих согласованных выводах от 9 декабря 2019 года.

Спикер МИД добавил, что это не единственный пример блокирования российской стороной договоренностей и практических шагов:

пока не удается финализировать план разминирования на 19 новых участках;

согласовать разведение сил и средств на 4 дополнительных участках;

перейти к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Кто возьмет ответственность

"Россия должна признать свою ответственность за выполнение минских договоренностей и мирное урегулирование конфликта и прекратить ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии в качестве посредников", – отметил Николенко.

Отметим! МИД России 30 ноября обнародовал комментарий, в котором были упреки в адрес внешнеполитического ведомства Франции. Они касались поддержки Украины на пути выполнения минских договоренностей и решений парижского саммита глав государств в нормандском формате от 9 декабря 2019 года.

Он также отметил, что Украина, при активной роли посредников и в дальнейшем будет прилагать все усилия для урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами и выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском формате и ТКГ.