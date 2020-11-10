Правительство России должно выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тысяч евро компенсации. Причиной такого решения является нарушение прав Навального во время подавления протестов оппозиции в мае 2012 года.

Действия российских властей во время протестов являются нарушением Европейской конвенции по правам человека. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.

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Суд признал незаконным задержание Навального и его соратника Вадима Гунько во время митингов в 2012 году.

Противоправным также назвали содержание оппозиционеров в полицейском участке и последующий их арест на 12 суток.

Навальному выплатят 8,5 тысяч евро компенсации.

Гунько – 7,5 тысяч евро компенсации.

Какие права человека нарушили в России

запрет бесчеловечного обращения;

право на безопасность и свободу;

право на справедливое следствие;

право на свободу собраний.

Обратите внимание! 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве вспыхнули массовые митинги. Оппозиция протестовала против переизбрания президентом России Владимира Путина. Акция закончилась массовыми задержаниями. Некоторые протестующие получили реальные сроки заключения.