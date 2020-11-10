Россия должна выплатить Навальному компенсацию: причина и сумма
Правительство России должно выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тысяч евро компенсации. Причиной такого решения является нарушение прав Навального во время подавления протестов оппозиции в мае 2012 года.
Действия российских властей во время протестов являются нарушением Европейской конвенции по правам человека. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека.
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Суд признал незаконным задержание Навального и его соратника Вадима Гунько во время митингов в 2012 году.
Противоправным также назвали содержание оппозиционеров в полицейском участке и последующий их арест на 12 суток.
- Навальному выплатят 8,5 тысяч евро компенсации.
- Гунько – 7,5 тысяч евро компенсации.
Какие права человека нарушили в России
- запрет бесчеловечного обращения;
- право на безопасность и свободу;
- право на справедливое следствие;
- право на свободу собраний.
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