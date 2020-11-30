Майя Санду, которая вскоре должна вступить на пост президента Молдовы, 30 ноября уже второй раз заявила, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья. Прошло всего чуть больше часа, а в Кремле уже отреагировали и заявили о "угрозах для Молдовы".

Кремль рассчитывает на сохранение статус-кво в Приднестровье. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его изменение может привести к дестабилизации. Его цитирует издание "РИА-Новости".

К слову Майя Санду вновь заявила, что Россия должна вывести войска из Молдовы

Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение статус-кво, основанно на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации,

– пугает Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что Молдова пойдет на переговоры с Россией и не будет предпринимать "каких-либо резких движений" в вопросе российских военных.

Кроме того, представитель Путина рассказал, что предварительно вопрос российских "миротворцев" в Молдове не обсуждался. Мол, до сих пор продолжается диалог с действующим президентом Игорем Додоном, но он в вопросе России "более конструктивный".

"Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и мы будем учитывать всевозможные негативные последствия любых резких шагов", – резюмировал прессекретар президента России.

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