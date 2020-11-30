Кремль мгновенно отреагировал на призыв Молдовы вывести войска
Майя Санду, которая вскоре должна вступить на пост президента Молдовы, 30 ноября уже второй раз заявила, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья. Прошло всего чуть больше часа, а в Кремле уже отреагировали и заявили о "угрозах для Молдовы".
Кремль рассчитывает на сохранение статус-кво в Приднестровье. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его изменение может привести к дестабилизации. Его цитирует издание "РИА-Новости".
К слову Майя Санду вновь заявила, что Россия должна вывести войска из Молдовы
Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение статус-кво, основанно на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации,
– пугает Дмитрий Песков.
Он выразил надежду, что Молдова пойдет на переговоры с Россией и не будет предпринимать "каких-либо резких движений" в вопросе российских военных.
Кроме того, представитель Путина рассказал, что предварительно вопрос российских "миротворцев" в Молдове не обсуждался. Мол, до сих пор продолжается диалог с действующим президентом Игорем Додоном, но он в вопросе России "более конструктивный".
"Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и мы будем учитывать всевозможные негативные последствия любых резких шагов", – резюмировал прессекретар президента России.
Подробнее о заявлении Майи Санду:
- Во время своей пресс-конференции 30 ноября она заявила, что ожидает вывода российских войск и вывоз оружия из Приднестровья. Это уже второе такое заявление после президентских выборов.
- Кроме того, Майя Санду заверила, что готова к диалогу. По ее словам, это может быть формула "5+2", которая действовала и раньше. В ней посредниками выступают Украина, Россия, США, ОБСЕ и ЕС.
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