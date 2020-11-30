Майя Санду вновь заявила, что Россия должна вывести войска из Молдовы
Выбранная президентом Молдовы Майя Санду уже второй раз после выборов заявила, что ожидает вывода российских войск из Приднестровья. Переговорный процесс она планирует продолжать в формате, который применялся раньше – с привлечением Украины.
Вопрос урегулирования приднестровского конфликта Майя Санду обсуждала на своей пресс-конференции 30 ноября. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.
К слову Молдова потребует вывода войск РФ из Приднестровья: реакция России
Новоизбранный президент Молдовы подчеркнула, что вывод российских войск – это не декларация, а реальная необходимость.
Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и выводе войск. Министр обороны России Сергей Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос,
– подчеркнула Майя Санду.
Переговорный процесс с участием Украины
Политик подчеркнула, что не планирует проводить встреч с главарем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским "ради самих встреч".
Относительно формата переговоров Майя Санду подчеркнула, что можно продолжать диалог в определенном еще раньше формате "5+2". Это формат переговоров Молдовы и Приднестровья при посредничестве Украины, России, США, ОБСЕ и ЕС.
В последнее время этот формат работал не очень эффективно, поэтому он должен заработать активнее,
– подчеркнула Санду.
Предыдущее заявление Майи Санду
- Новоизбранный президент Молдовы ранее уже заявила, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья, а свое оружие – вывезти.
- Впрочем, этот призыв негативно восприняли в Кремле. В российском МИД заявили, что "именно российские военные последние 25 лет гарантировали стабильность в регионе".
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