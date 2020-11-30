Выбранная президентом Молдовы Майя Санду уже второй раз после выборов заявила, что ожидает вывода российских войск из Приднестровья. Переговорный процесс она планирует продолжать в формате, который применялся раньше – с привлечением Украины.

Вопрос урегулирования приднестровского конфликта Майя Санду обсуждала на своей пресс-конференции 30 ноября. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

К слову Молдова потребует вывода войск РФ из Приднестровья: реакция России

Новоизбранный президент Молдовы подчеркнула, что вывод российских войск – это не декларация, а реальная необходимость.

Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и выводе войск. Министр обороны России Сергей Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос,

– подчеркнула Майя Санду.

Переговорный процесс с участием Украины

Политик подчеркнула, что не планирует проводить встреч с главарем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским "ради самих встреч".

Относительно формата переговоров Майя Санду подчеркнула, что можно продолжать диалог в определенном еще раньше формате "5+2". Это формат переговоров Молдовы и Приднестровья при посредничестве Украины, России, США, ОБСЕ и ЕС.

В последнее время этот формат работал не очень эффективно, поэтому он должен заработать активнее,

– подчеркнула Санду.

Предыдущее заявление Майи Санду