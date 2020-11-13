По договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией именно последняя должна предоставить "миротворцев" для урегулирования войны в Нагорном Карабахе. Вербовать людей для этого россияне решили на ныне оккупированных частях украинского Донбасса.

Для комплектования так называемых "миротворческих подразделений" для Нагорного Карабаха людей ищут среди жителей Донбасса, имеющих российское гражданство. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

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Одновременно с этим россияне ускоряют процесс принудительной паспортизации населения. Этот вопрос лично контролирует российское командование на временно оккупированных территориях.

Также оккупанты рассматривают вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины. В частности с предоставлением статуса "иностранного гражданина",

– сообщает Минобороны.

Такой статус лишает украинских граждан "избирательного права", хотя никто и не признает выборов на Донбассе. Также украинцы не могут заключать гражданско-правовые сделки, требующие удостоверения от нотариуса.