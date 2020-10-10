Водная блокада: Россия готовит глобальный иск против Украины из-за воды для Крыма
Глобальный иск РФ против Украины из-за воды для Крыма – именно этим в Международном суде угрожает российский адвокат крупнейшего рыбокомбината оккупированного полуострова. Предприятие, которое выращивало тысячи тонн рыбы в год, разорилось из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
Теперь юристы компании пишут жалобы в ООН. Чем это грозит Украине – читайте в программе "Крым.Реалии" на 24 канале.
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В крымской степи на севере полуострова до 2014 года были водоемы, полные рыбы. Вода поступала из Северо-Крымского канала.
Зато сейчас прежние пруды "Крымского производственного рыбокомбината" полностью без воды. Они занимали 2,5 тысячи гектаров, что составляет почти четверть Симферополя. Вся рыба погибла в 2014 году.
"Это были полностью искусственные водоемы, которые заполнялись водой из Северо-Крымского канала. Поэтому функционирование без воды невозможно полностью", – рассказал один из акционеров предприятия Алексей Чередников.
Северо-Крымский канал / Фото "Крым.Реалии"
Рыбокомбинат судится с ООН
Представители "Крымского производственного рыбокомбината" обратились в ООН.
- Одну жалобу из-за перекрытия воды подали в Комитет по правам человека консультативного органа из независимых экспертов, чьи решения не являются обязательными;
- другую жалобу против Украины направили в Совет по правам человека. Это уже межправительственный орган, имеющий влияние на Генассамблею ООН.
Адвокат рыбокомбината называет перекрытие канала водной блокадой полуострова. Журналисты "Крым.Реалии" спросили у юриста, что он имеет в виду, обращаясь в ООН.
Чтобы, конечно, были нормальные полноценные соседские отношения между Россией и Украиной. И, в частности, возобновил работу канал,
– прокомментировал адвокат предприятия Александр Молохов.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает жалобы в ООН от подконтрольных России организаций криком отчаяния, суетой и истерикой.
По его словам, чтобы начать разговор о поставках воды, Россия должна признать, что является страной-оккупантом. И обратиться официально именно в этом статусе, в соответствии с гуманитарным правом, к Украине с официальной просьбой, а не с угрозами.
"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог", – отметил Сергей Кислица.
"Крымский рыбокомбинат" не впервые подает иски против Украины
В 2017 году рыбокомбинат подавал иск в Хозяйственный суд Киева. Требовал компенсацию у Госагентства водных ресурсов Украины и управления Северо-Крымского канала. Предприятие посчитало убытки и назвало сумму в 24 миллиона 400 тысяч гривен. В то же время независимый аудит не проводился.
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Впрочем, Хозяйственный суд Киева отказал в рассмотрении иска, ведь крымское предприятие не уплатило судебный сбор – 240 тысяч гривен, размер которого зависит от судебного иска. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.
Тогда рыбокомбинат пожаловался на нарушение права на справедливый суд в Украине в Европейский суд по правам человека. Предприятие предоставило украинские и выданные в Крыму российские документы. В ЕСПЧ жалобу отклонили.
Подробнее о судебных исках России против Украины из-за воды на полуострове – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 10 октября в 13:45.