Глобальный иск РФ против Украины из-за воды для Крыма – именно этим в Международном суде угрожает российский адвокат крупнейшего рыбокомбината оккупированного полуострова. Предприятие, которое выращивало тысячи тонн рыбы в год, разорилось из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Теперь юристы компании пишут жалобы в ООН. Чем это грозит Украине – читайте в программе "Крым.Реалии" на 24 канале.

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В крымской степи на севере полуострова до 2014 года были водоемы, полные рыбы. Вода поступала из Северо-Крымского канала.

Зато сейчас прежние пруды "Крымского производственного рыбокомбината" полностью без воды. Они занимали 2,5 тысячи гектаров, что составляет почти четверть Симферополя. Вся рыба погибла в 2014 году.

"Это были полностью искусственные водоемы, которые заполнялись водой из Северо-Крымского канала. Поэтому функционирование без воды невозможно полностью", – рассказал один из акционеров предприятия Алексей Чередников.



Северо-Крымский канал / Фото "Крым.Реалии"

Рыбокомбинат судится с ООН

Представители "Крымского производственного рыбокомбината" обратились в ООН.

Одну жалобу из-за перекрытия воды подали в Комитет по правам человека консультативного органа из независимых экспертов, чьи решения не являются обязательными;

другую жалобу против Украины направили в Совет по правам человека. Это уже межправительственный орган, имеющий влияние на Генассамблею ООН.

Адвокат рыбокомбината называет перекрытие канала водной блокадой полуострова. Журналисты "Крым.Реалии" спросили у юриста, что он имеет в виду, обращаясь в ООН.

Чтобы, конечно, были нормальные полноценные соседские отношения между Россией и Украиной. И, в частности, возобновил работу канал,

– прокомментировал адвокат предприятия Александр Молохов.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает жалобы в ООН от подконтрольных России организаций криком отчаяния, суетой и истерикой.

По его словам, чтобы начать разговор о поставках воды, Россия должна признать, что является страной-оккупантом. И обратиться официально именно в этом статусе, в соответствии с гуманитарным правом, к Украине с официальной просьбой, а не с угрозами.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог", – отметил Сергей Кислица.