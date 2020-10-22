Россия готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Об этом сообщил CNN, в который попали спутниковые снимки полигона.

Как пишет издание, кадры были сделаны 18-20 сентября 2020 года компанией Planet Labs в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.

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Проанализировав кадры, эксперты пришли к выводу, что на полигоне возобновили стартовую площадку. Также поблизости заметили большое количество транспортных контейнеров и здание для проверки ракет.

Двое американских чиновников сообщили CNN, что Россия готовится к испытанию ракет в рамках своей программы передовых вооружений.

"В 2018 году Россия приостановила испытания ракеты "Буревестник", когда демонтировала место запуска. "Однако полученные спутниковые снимки доказывают, что пауза закончилась", – пишет издание.



Спутниковый снимок полигона / Фото CNN

Что известно об испытаниях ракеты "Буревестник"

В сентябре 2019 года стало известно, что Россия проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой менее 5 раз. Все тестовые запуски завершились авариями, а самый продолжительный полет продолжался более 2 минут.

8 августа 2019 года на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв и пожар. В результате аварии погибли 5 сотрудников атомного ведомства России.

Кроме этого, уровень радиации в результате взрыва был превышен в десятки раз.