В России предложили называть жителей Аляски "гражданами Российской империи". Такое заявление стало ответом на то, что в США считают жителей российских Южных Курил подданными Японии.

Тему жителей Аляски российская сторона якобы готова обсудить с министерством иностранных дел. Об этом заявил уполномоченный представитель президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает российский "Интерфакс". Заметьте США признали рожденных на Курилах россиян – японцами: реакция Кремля Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи,

– подчеркнул Трутнев. Что было раньше На сайте Бюро консульских дел Госдепартамента США опубликовали правила розыгрыша грин-карт на иммиграцию в Штаты.

В ней было указано, что русские Южных Курил – это уроженцы Японии.

В инструкции говорилось о жителях островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Однако лица, родившиеся на Южном Сахалине, являются уроженцами России. Обратите внимание! Аляска – самый северный штат США. Российская Империя продала ее Штатам еще в 1867 году. Аляска стоила 7,3 миллиона долларов золотом.