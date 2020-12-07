России хочет называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"
В России предложили называть жителей Аляски "гражданами Российской империи". Такое заявление стало ответом на то, что в США считают жителей российских Южных Курил подданными Японии.
Тему жителей Аляски российская сторона якобы готова обсудить с министерством иностранных дел. Об этом заявил уполномоченный представитель президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает российский "Интерфакс".
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Я готов переговорить с министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи,
– подчеркнул Трутнев.
Что было раньше
- На сайте Бюро консульских дел Госдепартамента США опубликовали правила розыгрыша грин-карт на иммиграцию в Штаты.
- В ней было указано, что русские Южных Курил – это уроженцы Японии.
- В инструкции говорилось о жителях островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Однако лица, родившиеся на Южном Сахалине, являются уроженцами России.
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