В Тверской области России в начале ноября состоялась конференция на тему российско-польских взаимоотношений. Ее участники, в частности, призвали пересмотреть позицию Кремля по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий. Польша уже на такие заявления отреагировала.

Подробнее о конференции в Тверской области

Мероприятие организовало Российское военно-историческое общество. Об этом сообщает посольство Польши в Москве.

Советуем ознакомиться Польская секретная полиция, за которой кроются смерти тысячи людей: шокирующая деятельность UB

По словам дипломатов, на конференции "прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов относительно Катынского преступления в Твери и Медном".

Также там предложили аннулировать документ от 26 ноября 2010 года, где Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за массовое убийство польских офицеров.

Реакция Польши на желание россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД

В польском посольстве считают, что участники конференции хотят сместить фокус так, чтобы не признавать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном. Кроме того, по словам дипломатов, россияне призывают подтвердить сталинскую версию массового убийства, что возлагает ответственность на нацистскую Германию.

Удивило Варшаву и то, что это мероприятие одобрили официальные представители российской Думы, участвовавшие в конференции.

Исходя из заявлений представителей власти Российской Федерации, мы соглашаемся с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление,

– подчеркнули в посольстве Польши в Москве.

Интересно Польша может превратиться в Россию: как и почему это происходит

Главное о катынском преступлении