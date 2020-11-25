В России призвали не признавать ответственность НКВД за Катынь: появилась реакция Польши
В Тверской области России в начале ноября состоялась конференция на тему российско-польских взаимоотношений. Ее участники, в частности, призвали пересмотреть позицию Кремля по расстрелу польских офицеров в Катыни и переиначить ее в пользу сталинской версии тех событий. Польша уже на такие заявления отреагировала.
Подробнее о конференции в Тверской области
Мероприятие организовало Российское военно-историческое общество. Об этом сообщает посольство Польши в Москве.
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По словам дипломатов, на конференции "прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов относительно Катынского преступления в Твери и Медном".
Также там предложили аннулировать документ от 26 ноября 2010 года, где Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за массовое убийство польских офицеров.
Реакция Польши на желание россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД
В польском посольстве считают, что участники конференции хотят сместить фокус так, чтобы не признавать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном. Кроме того, по словам дипломатов, россияне призывают подтвердить сталинскую версию массового убийства, что возлагает ответственность на нацистскую Германию.
Удивило Варшаву и то, что это мероприятие одобрили официальные представители российской Думы, участвовавшие в конференции.
Исходя из заявлений представителей власти Российской Федерации, мы соглашаемся с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление,
– подчеркнули в посольстве Польши в Москве.
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Главное о катынском преступлении
- В 1991 году у села Медное в Тверской области России обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий, в том числе более 6 тысяч расстрелянных военнопленных поляков.
- Историки выяснили, что массовое убийство произошло весной 1940 года в селе Катынь Смоленской области после секретного решением ВКП (б).
- Через два месяца после него убили почти 22 тысяч поляков.
- Среди убитых были не только офицеры, но и политики, представители духовенства и даже артисты.
- Их тела похоронили в братских могилах без опознавательных знаков.
- В лесу также обнаружено более 10 тысяч расстрелянных советских граждан.
- В 2010 году Россия предложила полякам "закрыть тему Катыни".
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