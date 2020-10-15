Кремль приостановит финансовую помощь Кыргызстана, пока в стране не стабилизируется политическая ситуация. Однако контакты с Кыргызстаном Россия разрывать не будет.

Что говорят в Кремле о событиях в Кыргызстане

В Кремле считают, что важны любые действия, которые могут "направить ситуацию в конституционное русло". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

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По словам Пескова, Кремль будет продолжать следить за событиями в Кыргызстане.

Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл,

– убеждает Песков.

Кроме того, Россия не будет разрывать контакты с Кыргызстаном. Какие именно, Песков сообщит, когда ситуация будет более понятной. Также будет работать посольство РФ в стране и МИД, ведь, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Кыргызстан – близкий партнер России.

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