Представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия сейчас делает все для того, чтобы план дальнейших действий по Донбассу шел от боевиков. Таким образом Москва хочет понизить роль "нормандской четверки" в переговорном процессе.

Украина на такие уступки идти не собирается, пока что делегация требует от российской стороны представить их план действий по Донбасса. О ситуации с планами действий по Донбассу Сергей Гармаш высказался в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", информирует "Эспрессо".

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Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса. Если будет. Если это возможно,

– отметил журналист.

Он считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта и не то чтобы эти планы действовали и работали, а чтобы план шел именно от ОРДЛО.

"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы понизить роль "нормандской четверки", – убежден Гармаш.

По его словам, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Мол, чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции.

В то же время Гармаш выразил свое недовольство позицией ОБСЕ. Журналист считает, что сейчас представители миссии занимают неконструктивную позицию.

"Именно модератор и посредник в переговорах, которым является ОБСЕ, должны напоминать той же России, что она не посредник, как она всегда говорит. Что она участник конфликта, участник переговоров и должен нести ответственность за все договоренности. Мы не можем договариваться о чем-то с людьми, которых нет в ТКГ юридически. ОРДЛО не является стороной ТКГ", – подытожил Гармаш.

Коротко о ситуации с планом действий по Донбассу:

Российская сторона в ТКГ 24 ноября заявила, что поддерживает так называемый "план действий по Донбассу", предложенный боевиками.

При этом ранее представители РФ отвергли украинский план, который очевидно ей невыгоден.

Поскольку пророссийские боевики не являются участниками переговорного процесса, то обсуждать или даже знакомиться с их планом Украина не собирается. В то же время предлагает России представить свой документ.



5 шагов плана Украины по Донбассу / Инфографика 24 каналу