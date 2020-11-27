Более 400 тысяч военнослужащих в России будут привиты от коронавируса российской вакциной. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, который сам, кстати, пока избегает прививки.

Сейчас вакцинированы 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года в России надеются, что число вакцинированных военных вырастет до 80 тысяч. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Самое смешное, что Путин до сих пор не привился российской вакциной против COVID-19: в Кремле назвали причину

Согласно поручению президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих,

– подчеркнул он.

Шойгу также рассказал, что ситуация с COVID-19 в российской армии якобы контролируется. Мол, за последние 2 недели укрепилась тенденция к снижению количества больных.

Заметим, что ранее украинские правозащитники отмечали, что ситуация в Крыму и на Донбассе с COVID-19 оставляет желать лучшего. Мол, именно российские военные больше всех распространяют коронавирус на оккупированных территориях.

Что известно о российской вакцине от коронавируса: