Джо Байдену придется строить политику не только с союзниками, но и противниками и даже врагами США. Иран и Россия точно будут рады испытать его администрацию.

Джозеф Байден – старый знакомый Владимира Путина и лидеров Ирана. При Обаме он был свидетелем как "перезапуска" отношений с РФ, так и заключения ядерной сделки с РФ. С тех пор Кремль стал гораздо более агрессивным, развязав несколько региональных войн, а Трамп фактически уничтожил документ, который давал Ирану шанс на лучшую жизнь. Как теперь США будут противостоять этим странам, рассказывает 24 канал.

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Башни Кремля: повлияет ли на Россию приход Джо Байдена

Байден давно не видел Путина, но что-то изменить будет очень трудно / Фото Asia Times

Как и в случае с КНР, надеяться на какие-то кардинальные изменения не стоит. Слишком антагонистичными стали две страны. Но при каденции Байдена США станут более стабильными и предсказуемыми. Это может показаться минусом, но после четырех лет с Дональдом Трампом даже Москва хочет прогнозируемости. Там хорошо знают его и что он не будет поддерживать Путина (как и почти любого диктатора, чем грешил Трамп – 24).

Демократы будут громче говорить о новом "плохом поведении" России на международной арене и применять санкции. Поэтому РФ будет нести в основном материальные и репутационные потери. Пойдет ли кабинет дальше – отключение от системы SWIFT, санкции нефти – зависит не только от них, но и от позиции ЕС. Европейцы зависят от обоих этих пунктов. "Северный поток-2" все еще могут достроить, несмотря на все санкции со стороны США.

Заставлять Россию платить больше пытается не только Белый дом, но и Конгресс, где существует прочный двухпартийный консенсус по этому вопросу.

Даже если для нас это неудобно, мораль должна играть большую роль в наших решениях, – сказал один раз Джозеф Байден.

Первый раз он попал в Москву еще в 1979 году в составе иностранной делегации, но потом – только в 2011.

Он действительно выступал тогда за улучшение отношений, но обронил фразу, которую Путин до сих пор не может простить: "Если бы я был им [Путиным]... я бы не баллотировался на третий срок [президента]". В 2014-2016 годах, Байден фактически руководил политикой США по Украине. Так что у нас его тоже хорошо знают.

Если Байдену удастся восстановить международную демократическую коалицию, России станет труднее. При Трампе Кремль упорно работал, чтобы разъединить союзников с Соединенными Штатами. Издание Moscow Times пишет, что наиболее точно новые взаимоотношения можно будет описать так: "новая политика по отношению к РФ объединит сотрудничество и конфронтацию".

Что касается первого, то срочно надо продлевать договор СНВ-3 о ядерных силах. Он заканчивается уже в феврале 2021. Интересы двух государств пересекаются также по Ближнему Востоку, но восстановления стратегической стабильности и защита от кибератак РФ имеют главный приоритет. Кроме этого, есть смысл укреплять НАТО для отражения российских провокаций и возможных атак в Прибалтике и на Аляске.

Байден будет иметь очень мало времени, чтобы спасти последнюю ракетную сделку / коллаж Axios

Напомним, Трамп вывел США из договора о РСМД (ракеты средней и малой дальности – 24) и "открытого неба". Если Байден действительно хочет возобновить ядерную сделку с Ираном, то здесь не обойтись без активного привлечения РФ. Но так же вероятно, что в результате отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшатся. Места для маневра немного, потому что на РФ до сих пор "висят" санкции от Обамы и Трампа. Отменять их пока никто не планирует.

"Байден будет занят внутренними проблемами, а когда будет немного времени на внешнюю политику… Россия не должна быть вверху списка. Хоть мы и не можем ее игнорировать, – рассказал VOA Дэвид Крамер, бывший сотрудник Госдепа США, а ныне – исследователь в Институте Маккейна. – Нам будут нужны страны, способные решать проблемы".

Новый президент США, считает Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным отношениям, "может быть более критичным по отношению к Путину. В некоторых аспектах -сложным партнером. Акцент будет на правах человека, расширении "Списка Магницкого", сужении пространства для России". Настроения для эскалации ситуации пока у Москвы нет, добавил он, но и желания идти на уступки – тоже.

Иранская ядерная сделка: спасти или добить

Отношения США с Ираном настолько ухудшились, что сейчас являются почти враждебными. Убийство генерала Сулеймани, нападение на посольство США в Багдаде, ливанский кризис, противостояние Эр-Рияда и Тегерана. Ближний Восток и особенно регион Аравийского полуострова остается очень напряженной частью планеты.

А началось все с выхода администрации Дональда Трампа из иранской ядерной сделки. Это в целом эффективный и работающий документ позволял Ирану жить без большинства возвращенных сейчас санкций и понемногу улучшать свою экономику.

Когда США вышли, радикальные и более агрессивные силы в Иране захватили большую часть пространства и продолжают набирать вес. Ожидается, что следующий президент выйдет именно из их рядов. А значит, Байдену придется столкнуться с Ираном, где серьезно упал уровень жизни и при этом выросли запасы, необходимые для быстрого развертывания ядерной программы и даже создания бомбы. Теперь речь идет о нескольких месяцах.

Конечно, нельзя отвергать и фактор Верховного лидера, Аятоллы Али Хаменеи. Он и собирает консерваторов вокруг себя, включая Корпус Стражей Исламской Революции. Есть ли на этот случай план? Конечно, можно попытаться вернуться в сделку, но это маловероятно из-за нежелания самих иранцев.

Особенно, если США продолжат стоять на включении так называемых "критериев Трампа": сворачивание программы баллистических ракет и уменьшение влияния парамилитарных групп в других странах, которые угрожают региональной безопасности. Кроме этого, у Байдена есть свои условия: обогащение урана до 3,67%, остановка перерабатывающего завода Фордо и прекращение установки современных центрифуг. Все это Иран уже нарушил и давно.

Исламская Республика также может потребовать компенсации за время, которое США провели за рамками договора. Из более реалистичных шагов, говорят опрошенные FT эксперты, можно снять эмбарго на экспорт иранской нефти (что позволит хоть как-то выровнять экономику – 24) и больше не признавать ЦБ Ирана как источник финансирования терроризма.

"Если у всех будет политическая воля, вполне реально вернуться к выполнению СВПД (Совместный Всеобъемлющий План Действий – 24) до июня. Ирану придется свернуть часть программы", – уверена Элли Геранмайе, старшая научная сотрудница Европейского Центра международных отношений, которая комментировала для Al-Jazeera.

Впрочем, глава МИД Ирана Джавад Зариф более категоричен: "Мы потратим больше времени на обсуждение чем на что-то другое", – сказал он на одном из выступлений. Если договориться получится, полный откат может занять полгода, сообщает Axios.

Было бы неплохо полноценно запустить давно обещанные кредитные линии, через которые Тегеран может обменивать нефть на продукты первой необходимости. В основном из-за неспособности ЕС это сделать (они боялись попасть под новые драконовские санкции – 24), иранцы постепенно отказывались выполнять свои обязательства по сделке. Дошло до того, что Тегеран совсем перестал выполнять ее техническую часть.

Выборы, которые могут изменить все

Такие шаги позволят вернуть стороны на предыдущие позиции перед началом сложных переговоров. Реформаторы в Иране, которые 4 года почти не могли поднять голову, с победой Байдена заявляют о себе активнее. Выборы президента уже 18 июня 2021, и борьба будет серьезной.

"Вступление в должность Байдена ен приведет к выигрышу реформаторов или умеренных в Иране. Сторонники жесткой линии – слишком против Америки. Но перспектива переговоров есть", – резюмировал для FT Садег Зибакалам, профессор в университете Тегерана. Но вполне возможно, что иранские муллы скажут "нет", и СВПД будет окончательно погребена под обломками.