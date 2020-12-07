Молдова должна России более 7 миллиардов долларов за газ на ноябрь. Кремль может использовать этот долг – давить на новоизбранного президента Молдовы Майю Санду.

Больше всего задолжало Приднестровье. Сумма, которую должен этот регион, достигает 6,7 миллиарда долларов, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

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Как может давить Россия

Долг Россия может использовать для давления на Кишинев. Речь идет о выводе российских военных из Приднестровья. В случае, если Молдова потребует вывести войска из региона – Россия может прекратить поставки газа.

В 2019 году президент Игорь Додон продолжил газовый контракт с РФ, но только до конца 2020 года. Если Кремль прекратиться поставки – Молдова может остаться без газа прямо посреди зимы.

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Проблема также заключается в том, что других вариантов у Молдовы нет. Конечно, продолжается строительство газовых трубопроводов с ЕС. Однако за последние годы оно затянулось, поэтому трубопроводы точно не смогут запустить уже через месяц.

Какова позиция Санду в отношении долга

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду после победы выражала возмущение и уверяла, что долги перед Москвой несправедливы.

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