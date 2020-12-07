Долг Молдовы: Россия может давить на новоизбранного президента Санду
Молдова должна России более 7 миллиардов долларов за газ на ноябрь. Кремль может использовать этот долг – давить на новоизбранного президента Молдовы Майю Санду.
Больше всего задолжало Приднестровье. Сумма, которую должен этот регион, достигает 6,7 миллиарда долларов, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
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Как может давить Россия
Долг Россия может использовать для давления на Кишинев. Речь идет о выводе российских военных из Приднестровья. В случае, если Молдова потребует вывести войска из региона – Россия может прекратить поставки газа.
В 2019 году президент Игорь Додон продолжил газовый контракт с РФ, но только до конца 2020 года. Если Кремль прекратиться поставки – Молдова может остаться без газа прямо посреди зимы.
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Проблема также заключается в том, что других вариантов у Молдовы нет. Конечно, продолжается строительство газовых трубопроводов с ЕС. Однако за последние годы оно затянулось, поэтому трубопроводы точно не смогут запустить уже через месяц.
Какова позиция Санду в отношении долга
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду после победы выражала возмущение и уверяла, что долги перед Москвой несправедливы.
Конфликт на Приднестровье: последние новости
- Сразу после победы Санду на выборах она потребовала от России вывода войск из Приднестровья. Подчеркнула, что ожидает дипломатического и мирного решения этого вопроса.
- В России отреагировали на такое заявление критикой. Санду даже назвали безответственной. Так высказался глава МИД России Сергей Лавров.
- До сих пор неизвестно, сколько точно военных находится на Приднестровье. Однако, по разным оценкам, от 1 до 2 тысяч человек.
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