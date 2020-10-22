Секретарь СНБО Алексей Данилов допускает, что в ближайшие месяцы Россия может продолжить интервенцию в Украину. Впрочем, в случае обострения военного конфликта, Украина готова дать достойный отпор.

Об этом Данилов рассказал во время прямого включения Вашингтон – Киев, организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики, передает "РБК-Украина". Так, в СНБО заявляют: Украина даст мощный отпор Российской Федерации и обязательно одержит победу в развязанной ею войне.

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Он сообщил, что на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

По словам Данилова, Россия вкладывает огромные деньги в политические силы, рассчитанные на российский сегмент и именно на русскоязычное население.

Вы знаете, что господин Лавров сделал в свое время заявление, когда он сказал, что они защищают во всем мире не россиян, а русскоговорящих. Поэтому продвижение русского языка для них является доминантным не только в Украине, но и во всем мире. Они в это вкладывают большие средства,

– отметил он.

Секретарь СНБО также добавил, что не исключает также военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы.

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, будет мощный отпор", – заявил Данилов.

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Обратите внимание! Россия продолжает наращивать военную мощь в Черноморском регионе. В частности, в аннексированный Крым оккупанты перебрасывают все больше своих военных и техники. По самым скромным оценкам, сейчас там есть более 32 тысяч действующих военных.