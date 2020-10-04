Россия может стать участником конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что к конфликту с Азербайджаном в Нагорном Карабахе также могут привлечь российские силы. Речь идет о тех войсках, которые находятся на территории Армении. Но такой вариант возможен только при определенных условиях.
Пашинян об участии России в боях в Карабахе
Об этом глава армянского правительства заявил в комментарии немецкому изданию Bild. По его словам, у Еревана есть договор с Москвой о применении общей системы противовоздушной обороны. И в этом документе четко определены случаи, при которых можно применять для безопасности Армении российских военнослужащих с базы №102.
Советуем ознакомиться Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут,
– подчеркнул Пашинян.
Что известно об участии России в конфликте между Азербайджаном и Арменией
- Сегодня Москва выступает неким посредником. Однако, в конфликте поддерживает Армению.
- Также Россия – сопредседатель (остальные две страны – это США и Франция) в Минской группе ОБСЕ. Она была создана в 1992 году и в нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.
- Накануне Пашинян не исключил и появление российских митротворцев в Нагорном Карабахе. В то же время он подчеркнул, что этот вопрос следует рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,со своей стороны, заверил Ереван в готовности содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Кстати Более 60 сирийских боевиков, которых поддерживает Турция, погибли в Нагорном Карабахе
Ситуциия в Нагорном Карабахе: коротко
- Боевые действия здесь продолжаются уже в течение недели на нескольких разных направлениях.
- Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.
- В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых со стороны военных и гражданских.
- ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Однако Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".
- Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
- Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.