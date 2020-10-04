Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что к конфликту с Азербайджаном в Нагорном Карабахе также могут привлечь российские силы. Речь идет о тех войсках, которые находятся на территории Армении. Но такой вариант возможен только при определенных условиях.

Пашинян об участии России в боях в Карабахе

Об этом глава армянского правительства заявил в комментарии немецкому изданию Bild. По его словам, у Еревана есть договор с Москвой о применении общей системы противовоздушной обороны. И в этом документе четко определены случаи, при которых можно применять для безопасности Армении российских военнослужащих с базы №102.

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Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут,

– подчеркнул Пашинян.

Что известно об участии России в конфликте между Азербайджаном и Арменией

Сегодня Москва выступает неким посредником. Однако, в конфликте поддерживает Армению.

Также Россия – сопредседатель (остальные две страны – это США и Франция) в Минской группе ОБСЕ. Она была создана в 1992 году и в нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

Накануне Пашинян не исключил и появление российских митротворцев в Нагорном Карабахе. В то же время он подчеркнул, что этот вопрос следует рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,со своей стороны, заверил Ереван в готовности содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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