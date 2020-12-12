Россия расширила список украинцев, подпадающих под "специальные экономические меры". Среди перечня оказались немало украинских нардепов. Однако украинские парламентарии совсем не расстроились из-за решения России. Более того, немало нардепов причислили это к личным достижениям.

24 канал собрал реакцию парламентариев на решение российских властей.

Важно Россия снова расширила санкции против Украины: кто попал под удар на этот раз

Руслан Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не скрывал свое восхищение. Он подчеркнул, что ко всем его достижениям добавилось еще одно.

Спасибо за такое признание. Приятно, что моя работа на благо Украины не осталась без внимания,

– написал Стефанчук.

Ольга Совгиря

В то же время представительница парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря из "Слуги народа" убеждена, что все делает правильно.

Елизавета Ясько

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько отметила, что не имеет активов в России и заводить не собирается. А решение российского правительства она расценила как реакцию на политическую позицию как патриота Украины.

Также Ясько сообщила, что, как и обещала, в ближайшее время зарегистрирует в парламенте свой законопроект "О национальных и международных санкциях".

Максим Бужанский

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отреагировал на решение российского правительства с юмором.

Россия внесла меня в санкционный список, все, не владеть мне Красноярском. У меня только один вопрос, так я смогу теперь играть на скрипке? Пошел спать, если вспомнят на Генассамблее ООН, будите,

– написал он.

Кто еще попал в санкционный список России