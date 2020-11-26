Утром 26 ноября российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету он уже сотый.

Перемещение гумконвоя снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций,

– говорится в сообщении.

Известно, что от 5:30 до 6:35 утра через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину двинулись 2 колонны гумконвоя в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40 – 50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Обратите внимание! Россия направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые гуманитарные конвои с августа 2014 года. Таможенную и пограничную службы Украины они не проходят, к проверкам этих грузовиков россияне не допускают.

Под видом гумконвоев, Россия часто направляет на Донбасс вещи и вооружения для боевиков. МИД Украины протестует против этих нарушений.