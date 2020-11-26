Россия направила на Донбасс сотый гумконвой в составе 14 автомобилей
Утром 26 ноября российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету он уже сотый.
Перемещение гумконвоя снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
К теме Помощь, о которой не просили: Украина выступила против гумконвоя России на Донбассе
Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций,
– говорится в сообщении.
Известно, что от 5:30 до 6:35 утра через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину двинулись 2 колонны гумконвоя в составе 14 автомобилей.
В грузовиках, которые были заполнены на 40 – 50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.
Под видом гумконвоев, Россия часто направляет на Донбасс вещи и вооружения для боевиков. МИД Украины протестует против этих нарушений.
Поделиться новостью