Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить коммуникацию с Евросоюзом. Произойдет это, если европейские дипломаты не будут проявлять взаимоуважение.

Лавров утверждает, что не стоит вести диалог с людьми, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважения в разговоре. Об этом сообщает Интерфакс.

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Мы должны просто на время перестать с ними общаться,

– пожаловался министр.

Он также добавил, что недавно на заседании Совета ЕС звучали якобы "поучительные заявления" о том, что Россия не смогла воспользоваться шансом объяснить, что произошло с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Глава Еврокомиссии сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС", – отметил министр.

И добавил, что это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии.

Обратите внимание! Ранее Лавров говорил об ухудшении отношений с Германией из-за обвинений немецкими политиками России в отравлении Навального.