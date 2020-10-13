Россия назвала условие, при котором прекратит диалог с ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить коммуникацию с Евросоюзом. Произойдет это, если европейские дипломаты не будут проявлять взаимоуважение.
Лавров утверждает, что не стоит вести диалог с людьми, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважения в разговоре. Об этом сообщает Интерфакс.
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Мы должны просто на время перестать с ними общаться,
– пожаловался министр.
Он также добавил, что недавно на заседании Совета ЕС звучали якобы "поучительные заявления" о том, что Россия не смогла воспользоваться шансом объяснить, что произошло с оппозиционером Алексеем Навальным.
"Глава Еврокомиссии сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС", – отметил министр.
И добавил, что это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии.