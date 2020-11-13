Россия не имеет права называть миротворцами своих военных в Карабахе: заявление Украины в ОБСЕ
После заключенного перемирия Армении и Азербайджана российские военные будут находиться на территории Нагорного Карабаха. Но называть их миротворцами Россия права не имеет.
Россия – агрессор, а не миротворец
Российские военные оккупировали части территории Украины и Грузии, поэтому называть их миротворцами никак нельзя.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.
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Цымбалюк напомнил, что "Российская Федерация продолжает агрессивные действия против Украины", поэтому "не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, дислоцированные в Нагорном Карабахе, миротворцами".
Более того, Россия оккупировала часть территории Грузии, что вообще ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России на Кавказе.
По мнению Цымбалюка, то, что РФ называет своих военных в Карабахе миротворцами "дискредитирует понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права в целом и Устава ООН частности".
Коротко о последних событиях вокруг Нагорного Карабаха
- 9 ноября премьер Армении Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Стороны согласились остановиться на занятых ими позициях, некоторые районы впоследствии Армении еще предстоит передать Азербайджану, а вдоль линии соприкосновения и коридора между Карабахом и Арменией станут миротворцы.
- 12 ноября Путин оформил указом расположения российских военных в Нагорном Карабахе на 5 лет.
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