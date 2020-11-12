В Гааге Международный суд приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков Россией в Керченском проливе осенью 209 года. На такое решение суда уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве подчеркнули, что это не поможет России избежать ответственности за содеянное.

Подробнее о реакции МИД на решение Гааги по захвату украинских моряков

МИД на своем официальном сайте пояснил, что суд решил разделить производство на 2 стадии. Речь идет о юрисдикционной и по существу.

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На первой стадии Арбитражный трибунал будет рассматривать предварительные возражения относительно юрисдикции, которые подала Россия. Такая практика, как отмечают в министерстве, является распространенной в международном арбитраже.

России не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда,

– подчеркнули в МИД.

Дипломаты добавили, что речь идет о задержании судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.

Кроме того, в министерстве напомнили, что это уже не первое дело Украины против России, которое рассматривают по подобному механизму. И в этих делах Украина успешно преодолела юрисдикционные замечания России.

Захват украинских моряков и судов: кратко

25 ноября 2018 года россияне у Керченского пролива захватили 3 украинских корабля.

На борту находились 24 украинских моряка. Россия взяла их в плен.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию.

Согласно решению трибунала, Россия должна была немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

Однако моряки вернулись домой лишь в сентябре 2019 года. 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли.

Ранее в МИД Украины предполагали, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – в начале 2023 года.

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