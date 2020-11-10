Российская сторона не открыла КПВВ: Резников объяснил, что это значит
Россия сорвала возобновление работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Это свидетельствует об отношении России как к людям, так и к выполнению договоренностей.
Люди ждали открытия КПВВ, которое должно было быть синхронным с обеих сторон, заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.
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Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. А Россия вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам, и к договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы,
– заявил Резников.
Министр отметил, что со стороны подконтрольной территории 10 ноября открыли не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье. Там у людей есть возможность получить пенсии и социальные выплаты.
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