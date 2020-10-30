Россия не решится на открытую конфронтацию, – депутат об обострении на Донбассе
Накануне наблюдатели ОБСЕ предоставили информацию о военной технике, которую боевики хранят у линии фронта или стягивают к ней. В то же время в штабе ООС неоднократно фиксировали, что враг возводит укрепления. Свидетельствует ли это о том, что русские готовы к наступлению – читайте далее.
На конкретную открытую конфронтацию Россия не решится. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Роман Костенко, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Однако, по его словам, даже если бы враг решился на наступление, осуществлять его со стороны Донбасса – это наиболее неправильное решение. Как тактически, так и стратегически.
Когда некоторые политики говорят о сокращении армии, мы должны понимать, что до границы на Черниговщине у нас 150 или 170 километров К тому же, у нас вообще несколько тысяч километров границы с Россией,
– подчеркнул Костенко.
По его мнению, стягивание техники к линии фронта может быть элементом запугивания, чтобы отвлечь внимание и изменить какие-то политические решения в стране. Поэтому спецслужбы и разведка должны анализировать, что происходит в политических кругах и генштабе России, в частности – к каким решениям они готовы.
Кроме этого, депутат пояснил, готова ли Украина к попытке прорыва врага. Он считает, что хватит сил не только подтянуть отведенную технику и личный состав в достаточном количестве, чтобы сдержать противника, но и дать достойный отпор.
Должен быть адекватный ответ со стороны Украины, – Костенко
Костенко подчеркнул, что Минские договоренности не работают, поэтому их надо пересматривать. А реакция украинских властей на нарушение режима прекращения огня прежде всего должна быть военной. Стоит взять инициативу на себя, пока не будет выяснено, почему обстреляли позиции ВСУ.
По словам Костенко, одиночной провокацией то, что произошло на фронте, назвать нельзя. Он сам воевал на Донбассе с 2014 по 2019 годы, пока не был избран в парламент. Прошел почти все режимы тишины, которые были – так или иначе они нарушались.
Война в окопах выглядит по-другому, чем в Киеве. Там люди защищают страну и свою жизнь. Имея оружие, когда по тебе стреляют, очень тяжело сидеть и выполнять приказы. Особенно, когда не знаешь, что дальше,
– заметил Костенко.
"Мы просто сидим, не стреляем, а нас в это время убивают. Поэтому это немного прекратили. Думаю, ТКГ уладит это. Но должны понимать, что убили наших военных, поэтому должен быть адекватный ответ. Если у нас выстрелили из пулемета, должны ответить из гранатомета", – добавил он.
Депутат также вспомнил скандальное решение, которое накануне принял КСУ. Вместе с обострением ситуации на Донбассе это может быть элементом гибридной войны, которая предполагает сочетание политических, экономических и военных способов для достижения цели.
Полный комментарий Костенко о ситуации на Донбассе: смотрите видео 24 канала
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