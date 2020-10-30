Накануне наблюдатели ОБСЕ предоставили информацию о военной технике, которую боевики хранят у линии фронта или стягивают к ней. В то же время в штабе ООС неоднократно фиксировали, что враг возводит укрепления. Свидетельствует ли это о том, что русские готовы к наступлению – читайте далее.

На конкретную открытую конфронтацию Россия не решится. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Роман Костенко, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Обратите внимание Боевики вывели из мест хранения почти 200 танков и артиллерийских установок, – ОБСЕ

Однако, по его словам, даже если бы враг решился на наступление, осуществлять его со стороны Донбасса – это наиболее неправильное решение. Как тактически, так и стратегически.

Когда некоторые политики говорят о сокращении армии, мы должны понимать, что до границы на Черниговщине у нас 150 или 170 километров К тому же, у нас вообще несколько тысяч километров границы с Россией,

– подчеркнул Костенко.

По его мнению, стягивание техники к линии фронта может быть элементом запугивания, чтобы отвлечь внимание и изменить какие-то политические решения в стране. Поэтому спецслужбы и разведка должны анализировать, что происходит в политических кругах и генштабе России, в частности – к каким решениям они готовы.

Кроме этого, депутат пояснил, готова ли Украина к попытке прорыва врага. Он считает, что хватит сил не только подтянуть отведенную технику и личный состав в достаточном количестве, чтобы сдержать противника, но и дать достойный отпор.

Должен быть адекватный ответ со стороны Украины, – Костенко

Костенко подчеркнул, что Минские договоренности не работают, поэтому их надо пересматривать. А реакция украинских властей на нарушение режима прекращения огня прежде всего должна быть военной. Стоит взять инициативу на себя, пока не будет выяснено, почему обстреляли позиции ВСУ.

Справка. В ночь на 30 октября враг дважды открывал прицельный огонь по позициям ВСУ неподалеку Водяного. Двое украинских защитников получили ранения, несовместимые с жизнью.

По словам Костенко, одиночной провокацией то, что произошло на фронте, назвать нельзя. Он сам воевал на Донбассе с 2014 по 2019 годы, пока не был избран в парламент. Прошел почти все режимы тишины, которые были – так или иначе они нарушались.

Война в окопах выглядит по-другому, чем в Киеве. Там люди защищают страну и свою жизнь. Имея оружие, когда по тебе стреляют, очень тяжело сидеть и выполнять приказы. Особенно, когда не знаешь, что дальше,

– заметил Костенко.

"Мы просто сидим, не стреляем, а нас в это время убивают. Поэтому это немного прекратили. Думаю, ТКГ уладит это. Но должны понимать, что убили наших военных, поэтому должен быть адекватный ответ. Если у нас выстрелили из пулемета, должны ответить из гранатомета", – добавил он.

Депутат также вспомнил скандальное решение, которое накануне принял КСУ. Вместе с обострением ситуации на Донбассе это может быть элементом гибридной войны, которая предполагает сочетание политических, экономических и военных способов для достижения цели.

Полный комментарий Костенко о ситуации на Донбассе: смотрите видео 24 канала