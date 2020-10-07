Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Вероятно, это связано с тем, что в Беларуси ее обвиняют в призывах к нанесению ущерба нацбезопасности. В штабе политика уже отреагировали на эту информацию.

Поскольку Беларусь и Россия образовали Союзное государство, то у них есть множество общих принципов и обязательств. О том, что Тихановскую объявили в розыск пишут росСМИ, передает 24 канал.

Ранее Тихановская хочет, чтобы Путин был посредником на переговорах Лукашенко с оппозицией

В российской базе МВД указано, что Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса.

По информации СМИ, в розыск Тихановская сначала была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться в России, поскольку речь идет именно о международном розыске.

Заметим, что в Беларуси оппозиционерку обвиняют по 361 статье уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

Обратите внимание! Светлана Тихановская с 10 августа находится в Европе. Туда она уехала сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Беларуси.

Реакция штаба Тихановской

У Тихановской довольно нейтрально отреагировали на такую информацию. В ответ на вопрос российского Интерфакса там ответили, что им это малоинтересно.

Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала,

– заметили там.

Между тем в Беларуси не стихают протесты. Уже почти 2 месяца подряд граждане страны выходят на улицы своих городов с демонстрациями. Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. Больше о протестах в Беларуси вы можете узнать по ссылке.