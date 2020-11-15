В российском правительстве долго искали, на кого повесить проблему с нехваткой воды в оккупированном Крыму, и решили остановиться на самых жителях полуострова. Мол, это они "воруют воду", поэтому им и не хватает.

Российских силовиков могут привлечь к контролю за "несанкционированными подключениями" к водопроводам. Об этом заявил российский вицепремьер и куратор Кремля по оккупированным Крыму и Севастополю Марат Хуснуллин, сообщает издание ТАСС.

Очередной шедевр пропаганды "Украина может отравить ее": оккупанты просят крымчан забыть о воде Днепра

Ключевая проблема потерь – это кражи. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор,

– заявил куратор Кремля.

Он заявил, что крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля. "У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно", – заявил Марат Хуснуллин.

Поэтому ставленник Кремля пообещал к 1 декабря 2020 начать жесткие проверки, которые не позволят крымчанам "воровать воду".

Впрочем, как выяснилось, не во всем виноваты сами жители полуострова. Хуснуллин также заявил, что сети подачи воды на некоторых участках будто бы изношены на 70%, а потому "50% всей воды просто вытекает в землю".

Видимо, следующим шагом российского правительства будет обвинения крымских татар и украинцев из Крыма в том, что оккупационные "суды" десятками бросают их в тюрьмы без всяких на то законных оснований.