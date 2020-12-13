Министерство иностранных дел Казахстана срочно вызвало временного поверенного в делах России Александра Комарова. Дело в том, что в стране обеспокоены скандальным высказыванием российского чиновника.

Казахстан возмущен высказыванием российского чиновника, который заявил, что Россия подарила стране территорию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

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Как это было

В эфире одного из российских телеканалов председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов отметил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и СССР".

Никонов и его собеседник вспомнили и Украину. Они убеждены, что "по меньшей мере половина Украины была подарена Россией".

Реакция МИД Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил удивление по поводу высказываний Никонова.

Участились провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана, которые наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению в дальнейшем заявлений такого рода от государственных деятелей России,

– сообщили в МИД Казахстана.

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Как свои заявления прокомментировал сам Никонов

Глава комитета Госдумы по образованию и науке в Телеграме объяснил свои слова о том, что Россия подарила Казахстана земле.

Считаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, стали границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра",

– написал Никонов.

Несмотря на некие "извинения", МИД Казахстана передал ноту России после слов Никонова.

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