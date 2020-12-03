Россия отказала в предоставлении гражданства одному из главарей боевиков на Донбассе – Сергею Завдовееву (Французу). Кроме того, оккупанта признали террористом из-за того, что он представляет угрозу целостности России.

Российские СМИ возмущены таким решением чиновников. Ведь, мол, Завдовеев "по зову сердца выполнил свой долг", став на сторону оккупантов. Об этом сообщает "Русская весна". Читайте также Трех пророссийских боевиков объявили в международный розыск: фото Почему наемнику отказали в гражданстве Уроженцу Макеевки Донецкой области Завдовееву отказали в гражданстве России по нескольким статьям. Официальная причина отказа звучит так: "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя России, или иными действиями создает угрозу безопасности РФ". Обратите внимание! Весной 2019 года Россия заявила, что будет предоставлять свои паспорта гражданам так называемых "ДНР" и "ЛНР" в упрощенном порядке. Что известно о Завдовееве В 2017 году украинская прокуратура заочно сообщила о подозрении Завдовееву.

Отмечалось, что под руководством российского наемника так называемый батальон "Легион" принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого аэропорта, под Старобешево, Дебальцево, Логвиново и на территории Шахтерского района.