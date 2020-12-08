Украинские пограничники инициировали очередную погранично-представительную встречу с Россией на более высоком уровне. На ней должны выяснить все обстоятельства убийства 27-летнего украинца, которого 4 декабря застрелили российские пограничники из-за якобы попытки прорыва границы. Однако, от встречи россияне отказалась и заявили об одностороннем расследовании.

Первая встреча между помощниками пограничных представительств была безуспешной. Российская сторона не предоставила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует "Украинская правда".

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Что рассказал Демченко

ГНСУ обратилась к пограничному представителю по Белгородской и Воронежской участках с предложением провести встречу заместителей обоих представительств. Россияне не согласились, отметив, что такая встреча является преждевременной. В то же время они заявили, что ФСБ проведет одностороннее расследование.

Украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке. Однако, учитывая обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия,

– сказал Демченко.

Было ли убийство – пока неизвестно

По словам спикера, соответствует ли действительности информация ФСБ о возможной гибели украинского гражданина, до сих пор достоверно неизвестно. Ведь россияне не предоставили никакой информации об инциденте.

Что известно об убитом

Житель Сумской области Евгений Голубев был русским по национальности. Он фигурировал в нескольких уголовных делах. К пограничной с Украиной Белгородской области Голубев ездил часто, потому что у него были там друзья.

Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали о том, что скорее всего Голубева российские пограничники застрелили случайно. А чтобы скрыть преступление, они раскрутили сценарий о "героической" операции.

Напомним, в ночь на 4 декабря работники ФСБ застрелили мужчину на российской стороне. Русская служба безопасности заявила, что трое вооруженных людей якобы пытались прорваться через границу и поэтому возникла стрельба.