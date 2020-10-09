Вицепрезидент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что экологическую катастрофу на Камчатке вызвал "красный прилив". Именно он, по мнению Адрианова, "виновен" в массовой гибели микроорганизмов и морских животных в Авачинском заливе на Камчатке.

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Андрей Адрианов заявил, что гибель морских организмов вызвал "красный прилив". Об этом он сказал во время совещания с министром природных ресурсов России, сообщает Meduza.

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Так называемый красный прилив, как пояснил Адрианов, является довольно масштабным природным явлением. По словам Адрианова, в пробах воды в районе Халактирского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей. Некоторые из них выделяют токсины, которые могут вызвать гибель беспозвоночных животных и диарею у людей.

Мы имеем немного более сложное явление: бывает, что цветет один вид микроводорослей, давая рекордные вспышки численности, тут же более сложная комбинация. Происходили изменения доминирования отдельных микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство различных токсинов,

- заметил Андрей Адрианов.

Он добавил, что другие версии загрязнения воды на Камчатке (сейсмическая и техногенная), исходя из данных научных институтов, являются маловероятными.

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