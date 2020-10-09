Россия отказывается признавать экокатастрофу на Камчатке, списывая гибель рыбы на природу
Вицепрезидент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что экологическую катастрофу на Камчатке вызвал "красный прилив". Именно он, по мнению Адрианова, "виновен" в массовой гибели микроорганизмов и морских животных в Авачинском заливе на Камчатке.
Как в Российской академии наук объясняют экокатастрофу на Камчатке
Андрей Адрианов заявил, что гибель морских организмов вызвал "красный прилив". Об этом он сказал во время совещания с министром природных ресурсов России, сообщает Meduza.
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Так называемый красный прилив, как пояснил Адрианов, является довольно масштабным природным явлением. По словам Адрианова, в пробах воды в районе Халактирского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей. Некоторые из них выделяют токсины, которые могут вызвать гибель беспозвоночных животных и диарею у людей.
Мы имеем немного более сложное явление: бывает, что цветет один вид микроводорослей, давая рекордные вспышки численности, тут же более сложная комбинация. Происходили изменения доминирования отдельных микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство различных токсинов,
- заметил Андрей Адрианов.
Он добавил, что другие версии загрязнения воды на Камчатке (сейсмическая и техногенная), исходя из данных научных институтов, являются маловероятными.
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Экологическое бедствие на Камчатке: главное
- В начале октября экологи забили тревогу, когда обнаружили тысячи морских животных, которые выбросились на берег и погибли. Произошло это недалеко от Камчатки, где накануне произошла утечка нефтепродуктов.
- Пострадавшие есть и среди людей. Некоторые получили ожоги слизистых оболочек после прогулок по пляжу. А серферы жаловались на ухудшение зрения.
- Позже блогер Юрий Дудь опубликовал видео с вертолета, где отчетливо заметна черная жидкость в воде залива. Фактически это доказало, что в акваторию попали нефтепродукты.
- Несмотря на это власти уверяют, что, мол, были какие-то там проблемы, но все уже хорошо, потому что "океан самоочистился".