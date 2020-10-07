Фантастическая история: РФ с сарказмом отреагировала на результаты ОЗХО по отравлению Навального
На днях организация по запрещению химического оружия подтвердила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Однако Россия видит в этом "заранее спланированный конспирологический сценарий".
Также Россия намерена представить свою версию отравления Навального. Об этом сообщили на сайте российского МИДа.
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В российском ведомстве заявили, что предоставят государствам-участницам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".
Фантастическая, по сути, история, инициирована с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию,
– говорится в заявлении.
Что известно о заключении ОЗХО по отравлению Навального
6 октября организация по запрещению химического оружия обнародовала заключение по отравлению Алексея Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".
После этого правительство Германии заявило, что в ближайшие дни обсудит "следующие шаги" с ОЗХО и европейскими партнерами. В то же время лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок" еще 14 сентября.
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Что нужно знать об отравлении Навального
- 20 августа лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Вполне вероятно, что отравляющее вещество нанесли на бутылку воды еще в отеле Томска.
- Два дня российские врачи отказывались признать отравление Навального и не давали разрешение на его эвакуацию в Германию. 22 августа самолет с политиком таки прибыл в Берлин.
- Три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
- 14 сентября, стало известно, что его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. А 15 сентября Навальный опубликовал у себя в Инстаграм первый пост после своего отравления.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники "Шарите". В клинике заявили, что состояние оппозиционера значительно улучшилось. В общем Навальный находился в "Шарите" 32 дня, из них 24 – он был в реанимации.