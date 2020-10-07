На днях организация по запрещению химического оружия подтвердила, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Однако Россия видит в этом "заранее спланированный конспирологический сценарий".

Также Россия намерена представить свою версию отравления Навального. Об этом сообщили на сайте российского МИДа.

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В российском ведомстве заявили, что предоставят государствам-участницам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

Фантастическая, по сути, история, инициирована с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию,

– говорится в заявлении.

Что известно о заключении ОЗХО по отравлению Навального

6 октября организация по запрещению химического оружия обнародовала заключение по отравлению Алексея Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

После этого правительство Германии заявило, что в ближайшие дни обсудит "следующие шаги" с ОЗХО и европейскими партнерами. В то же время лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок" еще 14 сентября.

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