Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал ответить зеркально на санкции Европейского союза. Все из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в издании ТАСС. Глава МИД России ранее дал интервью местным изданиям, где он и высказал это обещание.

Важно ЕС одобрил санкции из-за отравления Навального: кого касаются ограничения

Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. И этот ответ тоже дипломатичен,

– ответил Лавров на вопрос о санкциях по отравлению Навального.

Лавров также добавил, что Германия никаких фактов не собирается предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства.

Что известно о санкциях ЕС

Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Поэтому они касаются 6 физических лиц и 1 компании. Накануне соответствующее решение приняли главы МИД стран ЕС.

Отравление Навального: коротко