Россия ответит на санкции ЕС из-за отравления Навального зеркально: детали
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал ответить зеркально на санкции Европейского союза. Все из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщили в издании ТАСС. Глава МИД России ранее дал интервью местным изданиям, где он и высказал это обещание.
Важно ЕС одобрил санкции из-за отравления Навального: кого касаются ограничения
Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. И этот ответ тоже дипломатичен,
– ответил Лавров на вопрос о санкциях по отравлению Навального.
Лавров также добавил, что Германия никаких фактов не собирается предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства.
Что известно о санкциях ЕС
Ранее стало известно, что Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Поэтому они касаются 6 физических лиц и 1 компании. Накануне соответствующее решение приняли главы МИД стран ЕС.
Отравление Навального: коротко
- Алексея Навального отравили 20 августа 2020 года в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Ему стало плохо на борту самолета Томск – Москва.
- Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции.
- Сейчас Навального уже выписали из больницы. Он проходит реабилитацию в Германии.