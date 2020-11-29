Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал, как Россия перебрасывает на временно оккупированную территорию Донбасса поезда и пустые вагоны для угля. Этот факт заметили еще поздно вечером 26 ноября.

У границы с Россией заметили сдвоенный дизельный локомотив и 50 пустых вагонов для угля. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

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Когда заметили российские вагоны на границе

В 21:43 примерно в 2,5 километра к северо-западу от населенного пункта Квашино и ориентировочно в 10 километрах к северо-западу от границы с Россией. Беспилотник заметил поезд в составе сдвоенного дизельного локомотива и 50 пустых вагонов для угля, что двигался на северо-запад по направлению от границы.

и 50 пустых вагонов для угля, что двигался на северо-запад по направлению от границы. В 21:44 этот поезд проехал мимо другого локомотива (для перевозки поездов, которыми транспортируют уголь) без вагонов, который двигался на юго-восток в направлении границы с Россией.

(для перевозки поездов, которыми транспортируют уголь) без вагонов, который двигался на юго-восток в направлении границы с Россией. Первый поезд продолжил движение на северо-запад, пока в 22:22 остановился на железнодорожной станции в оккупированном Иловайске .

. В 23:51 примерно за 8,5 километра от населенного пункта Вознесеновка зафиксировали поезд (по оценке, в составе дизельного локомотива и неустановленного количества вагонов), который двигался на юго-восток в направлении границы и выехал за пределы Украины 27 ноября в 00:01.

Почему российские поезда катаются по временно оккупированной территории украинского Донбасса, пока неизвестно. В отчете СММ ОБСЕ не отметили, был ли поезд, который выехал за пределы Украины, с пустыми вагонами.

Обратите внимание! Ранее в МинТОТ заявили, что Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно страна-агрессор подделывает документы, что якобы уголь российский.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

За минувшие сутки ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 5 нарушений в Луганской.

По информации штаба ООС, российские наемники на Донбассе за 28 ноября сразу 9 раз нарушили перемирие. К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала