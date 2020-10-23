Россия перебросила военные колонны на Донбасс: Украина у ОБСЕ требует объяснений
Во время действия перемирия Россия 16 октября перекинула на Донбасс две военные автоколонны. На заседании постоянного совета ОБСЕ представитель Украины в международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что Россия должна предоставить объяснения таким действиям.
Евгений Цымбалюк призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в пограничной зоне, передает Укринформ.
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Он подчеркнул, что беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ 16 октября зафиксировал две колонны грузовиков военного типа. Они перевозили неизвестный груз из России в Донецк.
Их перевозили через границу возле Маныча, где отсутствуют пункты пропуска. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения по содержанию этого груза и его получателей,
– заявил украинский дипломат.
Коротко о военных колоннах России:
- Автоколонну российских грузовиков, которая заехала на территорию оккупированного Донбасса, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в течение 16 – 18 октября.
- В общем бизпилотник зафиксировал две автоколонны, которые заехали на оккупированную украинскую территорию. Одна из них заехала, а вскоре сразу же выехала.