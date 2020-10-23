Во время действия перемирия Россия 16 октября перекинула на Донбасс две военные автоколонны. На заседании постоянного совета ОБСЕ представитель Украины в международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что Россия должна предоставить объяснения таким действиям.

Евгений Цымбалюк призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в пограничной зоне, передает Укринформ.

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Он подчеркнул, что беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ 16 октября зафиксировал две колонны грузовиков военного типа. Они перевозили неизвестный груз из России в Донецк.

Их перевозили через границу возле Маныча, где отсутствуют пункты пропуска. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения по содержанию этого груза и его получателей,

– заявил украинский дипломат.

Коротко о военных колоннах России: