Россия утверждает, что перехватила самолет США над Черным морем
Российский истребитель 28 ноября перехватил самолет Воздушных сил США. Последний летел над Черным морем.
Так, российский истребитель Су-27 вылетал якобы на "опознание и сопровождение" самолета-разведчика RC-135. Об этом сообщили в Минобороны России, информирует ТАСС.
Кстати В США создают самолет с нестандартными крыльями: как будет выглядеть – фото
Зачем Россия перехватила самолет
В России утверждают, что обнаружили над нейтральными водами Черного моря близкую к государственной границе воздушную цель.
Истребитель направили, якобы, чтобы не допустить нарушения границы.
Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух подняли истребитель Су-27,
– говорится в сообщении.
Впоследствии экипаж россиян увидел, что цель – это стратегический самолет-разведчик RC-135 США. Отметили, что потом истребитель сопровождал самолет над акваторией Черного моря.
Важно Стартовали летные испытания первого украинского гирокоптерах: фото, видео
Поделиться новостью