Российский истребитель 28 ноября перехватил самолет Воздушных сил США. Последний летел над Черным морем.

Так, российский истребитель Су-27 вылетал якобы на "опознание и сопровождение" самолета-разведчика RC-135. Об этом сообщили в Минобороны России, информирует ТАСС.

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Зачем Россия перехватила самолет

В России утверждают, что обнаружили над нейтральными водами Черного моря близкую к государственной границе воздушную цель.

Истребитель направили, якобы, чтобы не допустить нарушения границы.

Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух подняли истребитель Су-27,

– говорится в сообщении.

Впоследствии экипаж россиян увидел, что цель – это стратегический самолет-разведчик RC-135 США. Отметили, что потом истребитель сопровождал самолет над акваторией Черного моря.

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