10 тысяч солдат и погашение внешнего долга – вот такие бонусы предлагала Россия руководителю Каталонии Карлесу Пучдемону. Взамен этого он должен был начать войну с Испанией за независимость региона.

Рука Кремля в Каталонии: новые подробности

Россия предлагала солдат и деньги, лишь бы Каталония начала войну за независимость. Руководитель Каталонии Карлес Пучдемон, однако, от предложения России отказался. Об этом рассказали в издании 20minutos.

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Мол, у следствия (напомним, испанцы расследуют сепаратизм политиков Каталонии) есть две записи телефонных разговоров 2018 года:

Доверенное лицо бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктор Тарадельяс рассказывает Пучдемону же, что некая российская группа предлагает рискнуть создать новое государство из региона, а для его защиты предоставит 10 000 солдат. Более того, еще и оплатит каталонские внешние долги.

Пучдемона предложение, впрочем, не заинтересовало.

Если бы они согласились, события, вероятно, были бы трагическими и привели бы к вооруженному конфликту с государством с непрогнозируемым количеством погибших,

– прокомментировал изданию эту информацию один из судей по делу.

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Коротко о протестах в Барселоне и референдуме о независимости

1 октября 2017 в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании (большинство сказало "да").

Лидер Каталонии Карлос Пучдемон был среди его инициаторов.

Испанское правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.

В октябре 2019 Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения 9 каталонских политиков, среди которых и Пучдемона – за сепаратизм. В Каталонии из-за этого начались массовые протесты.

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