Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма. В то же время Кремль не планирует обмениваться с Вашингтоном санкциями.

Заявление России о взаимоотношениях с США

В Кремле считают, что следует теснее работать над совершенствованием взаимоотношений с Вашингтоном, в частности по Крыму. Правда, с последним вопросом "обсуждать нечего, это вообще не является проблемой – уже давно все решено". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Кстати Украина пригласит Россию на переговоры по деоккупации Крыма, – Джапарова

Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать – пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, является неэффективной. Она продемонстрирует свою неэффективность,

– заметил Рябков.

По словам представителя российского МИД, Москва не планирует обмениваться санкциями даже с новой администрацией США.

"Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", – отметил он.

К слову, недавно США ввели санкции против 3 компаний из России. Все они нарушили закон о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.