Великобритания вместе с другими странами реагировала на конфликт на Донбассе на протяжении долгого времени, фактически с самого его начала. Реакция продолжается до сих пор, в том числе и в виде санкций.

Западные страны очень хорошо умеют оказывать гуманитарную помощь, помогают в разминировании, поддерживают беженцев. Об этом госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Смотрите также Исторический момент и особая магия: госпожа посол оценила визит Зеленского в Великобритании

Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены – это санкции. Это четкий, сильный сигнал,

– отметила дипломат.

Симмонс добавила, что страны сейчас также показывают, что они подготовлены военно участвовать в учениях. Поэтому в Украине международные учения проходили одновременно с российскими "Кавказ-2020".

"Это показывает, что союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает", – отметила госпожа посол.

Что необходимо сделать, чтобы перемирие на Донбассе было постоянным

Любое прекращение огня, независимо от его продолжительности, по мнению Симмонс, работает на то, чтобы предотвратить потерю жизней, поэтому это само по себе гуманитарный успех, если удается поддерживать режим тишины.

Это уже результат сам в себе. Быть способным успешно договариваться о режиме прекращения огня – очень важно. Каждый проходящий день – это еще один день относительной тишины для людей, которые живут там, и это важно,

– считает она.

Великобритания не является участницей минского процесса, но постоянно поддерживает его. По мнению британского посла, самое сложное в процессе то, что в течение этого года Россия все меньше и меньше идет на сотрудничество.

Есть только одна вещь, которую необходимо сделать – Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках минского мирного процесса, однако она этого не делает.

"Разумеется, есть большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этой сделке. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое. России нужно сделать только одну вещь – выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", – уверена Симмонс.

В то же время она убеждена: санкции Запада против России должны продолжаться, потому что они ставят высокую цену за незаконную деятельность, а России нужно показать, что международное сообщество поддерживает свои обязательства.

Между тем США расширяют санкции против "Северного потока-2"

"Надо продолжать быть абсолютно четкими, что здесь нет никаких изменений и Россия все еще должна сделать то, что в той сделке. Это, вместе с инструментом санкций, мы должны продолжать", – подытожила госпожа посол.