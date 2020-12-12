Россия пообещала отплатить за новые санкции Великобритании
В России заявили, что новые санкции Великобритании из-за нарушения прав в Чечне являются якобы необоснованными. Поэтому Москва пообещала принять ответные меры.
Что заявили в России
Новые британские санкции, мол, демонстрируют неготовность властей государства отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел России, пишет 24 канал.
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Глава МИД России Мария Захарова 12 декабря отметила что они с удивлением приняли введение Британией ограничений.
С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных мер в ответ,
- заметила Захарова.
Против кого ввели санкции:
- главы парламента Чечни Магомеда Даудова,
- заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудина,
- экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева,
- подразделения российской гвардии "Терек".
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