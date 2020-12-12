В России заявили, что новые санкции Великобритании из-за нарушения прав в Чечне являются якобы необоснованными. Поэтому Москва пообещала принять ответные меры.

Что заявили в России

Новые британские санкции, мол, демонстрируют неготовность властей государства отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел России, пишет 24 канал.

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Глава МИД России Мария Захарова 12 декабря отметила что они с удивлением приняли введение Британией ограничений.

С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных мер в ответ,

- заметила Захарова.

Против кого ввели санкции:

главы парламента Чечни Магомеда Даудова,

заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудина,

экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева,

подразделения российской гвардии "Терек".

Обратите внимание! 10 декабря Великобритания заявила, что вводит ограничения против 11 человек. Кроме россиян, среди них есть чиновники из Венесуэлы, Пакистана и Гамбии. Санкции приняли в рамках скоординированных с США мер по нарушениям прав человека.